EKONOMİ 5 OKUNMA

Elazığ ve Malatya'daki esnafa 50 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Hem Elazığ hem de Malatya'daki esnafımız eğer talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler." dedi.