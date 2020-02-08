EKONOMİ
Giriş Tarihi : 08-02-2020 13:22

Elazığ ve Malatya'daki esnafa 50 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Hem Elazığ hem de Malatya'daki esnafımız eğer talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler." dedi.

Elazığ ve Malatya'daki esnafa 50 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı

Diyarbakir Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ'daki depremle ilgili, "Hem Elazığ hem de Malatya'daki esnafımız eğer talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halk Bankası üzerinden alabilecekler. Pazartesi gününden itibaren de başvurularını yapıp, kredilerini kullanabilirler." açıklamasında bulundu.

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