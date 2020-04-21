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İngiltere'deki Kovid-19 kaynaklı ölümler açıklanandan yüzde 41 daha fazla

Birleşik Krallık'ı oluşturan ülkelerden İngiltere ve Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin hükümetin açıkladığı sayılardan yüzde 41 daha yüksek olduğu bildirildi.