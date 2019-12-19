SİYASET
Giriş Tarihi : 19-12-2019 08:53

'Bu zirveyle küçük bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz'

Malezya Başbakanı Mahathir, "Biz kimseyi dışlamıyoruz. Bu zirveyle küçük bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz." dedi.

'Bu zirveyle küçük bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz'
Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 2019 Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, bu zirvede din üzerine değil, Müslümanların mevcut durumu üzerine müzakereler yapacaklarını söyledi. Mahathir, "Hepimiz biliyoruz ki Müslümanlar kendi ülkelerinde bir kriz halindedir. Vatandaşlarının ülkelerini terk edip gayrimüslim ülkelere göç etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı. Mahathir, diğer taraftan bazı Müslümanların birbirlerine karşı şiddet ve zorbalık uyguladığını kaydederek, "Bu sorunların nasıl çıktığını bilmek zorundayız. İç savaş ve bir çok felaketin sebepleriyle başa çıkmalı ve bu sorunları azaltarak dinimizin itibarını onarmalıyız." şeklinde konuştu. "Zirveden çıkan sonuçları daha büyük inisiyatiflere götürebiliriz" İslam alemindeki sorunların ve sebeplerinin anlaşılmasının önemine işaret eden Mahathir, şöyle devam etti: "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı ülkelerin yıkılmış oldukları halde kalkındıklarını gördük. Ama Müslüman ülkelerin çoğu, bırakın kalkınmayı, iyi yönetimi bile başaramadılar. Bu gerçekten bizim dinimiz mi? İslam mı bunlara sebep oluyor? Bu meseleler zirve kapsamında yüksek seviyede birkaç ülke ile birlikte tartışılacak. Biz kimseyi dışlamıyoruz. Bu zirveyle küçük bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Böylece fikirlerimiz ve önerilerimiz kabul görürse zirveden çıkan sonuçları daha büyük inisiyatiflere götürebiliriz."  
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