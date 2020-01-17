Kanal İstanbul ÇED Raporu onaylandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

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