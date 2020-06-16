SAĞLIK
Giriş Tarihi : 16-06-2020 09:14 Güncelleme : 26-06-2020 10:04
51 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI
51 İLDE SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMAK YASAKLANDI
Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa'da Salgın nedeniyle maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştır.