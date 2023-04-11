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5+1- 6.000 TL

5+1- 6.000 TL

EMLAK & VASITA
Giriş Tarihi : 11-04-2023 15:24   Güncelleme : 11-04-2023 15:30
5+1- 6.000 TL

YENİMAHALLE Yakacık Kuzey Yıldızı Mahallesi. Kiralık Tribleks. 5+1- 6.000 TL

0507.248 11 13

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