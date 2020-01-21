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Giriş Tarihi : 21-01-2020 10:07

Kasımpaşa kupada Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa kupada Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak

İstanbul

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasında da Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Jorge Fernandes karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku ve Ricardo Quaresma'nın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

 

ETİKETLER: kasımpaşa aytemiz alanyaspor futbol
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