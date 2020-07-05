SAĞLIK
Giriş Tarihi : 05-07-2020 19:29

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONVİRÜS

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK3063
  • 2Trabzonspor3061
  • 3Sivasspor3054
  • 4Galatasaray3052
  • 5Beşiktaş2950
  • 6Fenerbahçe3049
  • 7Alanyaspor3048
  • 8Göztepe3038
  • 9Gaziantep FK3038
  • 10Antalyaspor3037
  • 11Kasımpaşa3036
  • 12Gençlerbirliği3032
  • 13Denizlispor3032
  • 14Konyaspor3030
  • 15Yeni Malatyaspor3029
  • 16Çaykur Rizespor3029
  • 17Kayserispor2928
  • 18MKE Ankaragücü3025
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