5 EKİM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde 228 kişi daha hayatını kaybetti. Türkiye ortalamasının yüzde 73.23'e ulaştığı 2. doz aşılamada Kırklareli birinci sırada, Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 228 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Ekim’e ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 355 bin 564 testten 29 bin 802'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 228 kişi daha hayatını kaybetti....