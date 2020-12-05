SAĞLIK
Giriş Tarihi : 05-12-2020 19:11   Güncelleme : 05-12-2020 19:13

5 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

5 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı Fahrettin Koca virüs kovid-19
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  • Süper LigOP
  • 1Alanyaspor1023
  • 2Galatasaray1123
  • 3Fenerbahçe1020
  • 4Beşiktaş1019
  • 5Göztepe1015
  • 6Konyaspor1015
  • 7Gaziantep FK1015
  • 8Başakşehir FK1115
  • 9Kasımpaşa1115
  • 10Fatih Karagümrük1014
  • 11Yeni Malatyaspor1013
  • 12Çaykur Rizespor912
  • 13Trabzonspor1012
  • 14Hatayspor812
  • 15Antalyaspor1010
  • 16Sivasspor99
  • 17BB Erzurumspor109
  • 18Kayserispor109
  • 19Gençlerbirliği108
  • 20Denizlispor96
  • 21MKE Ankaragücü82
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