DÜNYA
Giriş Tarihi : 19-03-2020 14:00

NASA 'evden çalışma' sistemine geçti

NASA, 2 görevlide yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti.

NASA 'evden çalışma' sistemine geçti

Ankara

 

KORONAVİRÜS HABERLERİ

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2 görevlide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, ajansın sözleşmeli personeli dahil tüm çalışanlarının bir sonraki talimata kadar evden çalışması kararı alındığını duyurdu.

Ajansın California ve Alabama'daki Ames Araştırma ve Marshall Uzay Uçuş merkezlerinde görevli 2 çalışanda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmıştı.

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında 155 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 464 vaka görüldü.

 

ETİKETLER: nasa yeni tip koronavirüs kovid-19 evden çalışma
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