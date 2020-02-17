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Giriş Tarihi : 17-02-2020 13:57

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

Cüneyt Çakır, Tottenham ile Leipzig arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

İstanbul

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Halil Umut Meler'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın VAR hakemliğini Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen üstlenecek.

 

ETİKETLER: uefa cüneyt çakır şampiyonlar ligi
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