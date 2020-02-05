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Giriş Tarihi : 05-02-2020 10:57

Bahçesaray'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüsün bulunduğu bölgede çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. -

Bahçesaray'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları sürüyor

Van

Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüsün bulunduğu bölgede çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Van Bahçesaray'da üzerine çığ düşen minibüsten 7 kişi kurtarıldı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın yaşandığı Karabet Tüneline 4 kilometre mesafedeki bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye, karayolları ve büyükşehir belediyesi ekipleri, çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplere, vatandaşlar da destek veriyor.

                    

ETİKETLER: van bahçesaray çığ
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