DÜNYA
Giriş Tarihi : 11-03-2020 09:16

Dünya Ticaret Örgütünün toplantıları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Dünya Ticaret Örgütü 20 Mart'a kadar olan toplantılarını iptal etme kararı aldı.

Dünya Ticaret Örgütünün toplantıları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Cenevre

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), çalışanlarından birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle 20 Mart'a kadar olan toplantılarını iptal etme kararı aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, DTÖ Genel Sekreteri Roberto Azevedo, Cenevre'deki tüm ülke temsilciliklerine bir açıklama göndererek, çalışanlarından birinde virüs tespit edildiğini ve bu kişinin evinde karantinaya alındığını bildirdi.

Açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve tüm DTÖ çalışanlarının bundan haberdar olduğu ifade edildi.

Azevedo, yaşanan gelişme ışığında DTÖ'nün yarından başlayarak 20 Mart'a kadar yapılması planlanan tüm toplantılarının iptal edildiğini misyon temsilcilerine iletti.

Öte yandan, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı bünyesindeki tüm toplantıların da nisan sonuna kadar iptal edildiği öğrenildi.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu kapsamındaki panel ve konferanslar dahil tüm yan etkinlikler geçen hafta iptal edilmişti.

Ayrıca, BM Cenevre Ofisi ziyaretçilere kapatılmıştı.

Kovid-19 Avrupa'da yayılmaya devam ediyor

Bu arada, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, başkent Sofya'daki Çin pazarında çalışan 2 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi. Böylece, Bulgaristan'da vaka sayısı 6'ya ulaştı.

Romanya'da da vaka sayısı 29'a çıktı.

 

 

ETİKETLER: dünya ticaret örgütü kovid-19
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