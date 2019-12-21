Kastamonu'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki 3 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Alatarla köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş etti. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.