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Giriş Tarihi : 21-12-2019 08:50

Kastamonu'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü
Kastamonu Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki 3 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Alatarla köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş etti. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.  
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