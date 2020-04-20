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İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 bin 398 kişiye işlem gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması kuralını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.