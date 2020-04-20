SAĞLIK
Giriş Tarihi : 20-04-2020 06:24

İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 bin 398 kişiye işlem gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması kuralını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

rokettube İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 bin 398 kişiye işlem gerçekleştirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 17 Nisan'da 31 ilde saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldığı anımsatıldı.

 

KORONAVİRÜS HABERLERİ

KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgınıNE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruzA'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplarRAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleriSAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosuŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması

brazzers
ETİKETLER: korona virüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA