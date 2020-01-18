SİYASET
Giriş Tarihi : 18-01-2020 06:57

Tunus'tan 'hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazırız' uyarısı

Tunus, ülkenin hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazır oldukları uyarısında bulundu.

Tunus'tan 'hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazırız' uyarısı

Tunus

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus yerel medyasında, ülkenin hava sahasını ihlal eden drone görüldüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, ülkenin hava sahasının ihlaline karşı gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi. 

Açıklamada, "Tunus hava sahasında drone görüldüğü haberleri asılsızdır. Savunma Bakanlığı, bu dronların Tunus havasından hiç geçmediğini, ancak Libya sınırı yakınından geçtiğini tespit etti. Hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

Tunus, terör olaylarını engellemek için Libya sınırında 2015 yılından bu yana güvenlik önlemlerini artırmıştı.

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