Kütahya'da 74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 74 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. -

Kütahya Alınan bilgiye göre, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında 46 ve İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 28 asker, yaklaşık 5 bin kişi için hazırlanan akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Kütahya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan askerler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Askerlerin hala müşahede altında tutulduğu, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Valilik açıklaması Kütahya Valiliğinden yapılan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine akşam saatlerinden itibaren Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerden 74 askerin bulantı, kusma, halsizlik ve ishal şikayetleri ile müracaat ettiği belirtildi. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Müracaat edenlerden 65 asker ayakta tedavi edilmiş, 9 asker ise yatarak müşahede altına alınmış olup klinik durumları iyidir. Kütahya Sağlık Müdürlüğü ve Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gıda, su ve vakalardan gerekli klinik örnekler alınmış ve ilgili laboratuvarlara gönderilmiştir." Açıklamada, Kütahya Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yerinde gerekli tedbirlerin alındığı, konunun hassasiyetle takip edildiği vurgulandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.