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Giriş Tarihi : 06-02-2020 09:12

THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarına devam ediyor

Türk Hava Yolları (THY), Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçuş operasyonlarına yeniden açılmasıyla birlikte uçuşların planlandığı gibi icra edildiğini duyurdu.

THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarına devam ediyor

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan duydukları derin üzüntüyle, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı yolculara ve Pegasus ailesine geçmiş olsun dileklerini sunduklarını kaydetti.

Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçuş operasyonlarına yeniden açılmasıyla birlikte; uçuşlarımız planlandığı gibi icra edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı 9 THY uçağının İstanbul Havalimanı, 4 uçağın ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildiği bildirildi.

Yönlendirilen uçaklar için intikal uçuşların planlandığını, uçakların peyderpey Sabiha Gökçen Havalimanı'na gönderildiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

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