SAĞLIK
Giriş Tarihi : 13-03-2020 12:08

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'cuma namazı' açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir." açıklaması yaptı.

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'cuma namazı' açıklaması

Ankara

 

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir." açıklaması yaptı.

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Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasında,  "Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde karantina bölgesindekilere cuma namazı farz değildir." denildi.

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ETİKETLER: korona din işleri
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