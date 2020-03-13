Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'cuma namazı' açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir." açıklaması yaptı.

Ankara

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir." açıklaması yaptı.

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Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasında, "Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde karantina bölgesindekilere cuma namazı farz değildir." denildi.

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