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Giriş Tarihi : 06-03-2020 17:23

Beşiktaşlı Douglas sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Douglas Santos'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Beşiktaşlı Douglas sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

İstanbul

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Douglas Santos'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın dünkü antrenmanında sakatlanan 29 yaşındaki sağ bekin, gerçekleştirilen muayene ve çekilen MR sonucuna göre sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edildi.

Açıklamada, "Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

 

ETİKETLER: beşiktaş douglas brezilyalı futbolcu
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