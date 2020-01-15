DÜNYA
Giriş Tarihi : 15-01-2020 11:56

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Anadolu Ajansı.

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Cakarta

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Kupang bölgesinin 64 kilometre güneydoğu açıklarındaki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. 

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

 

ETİKETLER: endonezya deprem merkez üssü
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