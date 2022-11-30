Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 46’ncı Sedat Simavi Ödülleri Açıklandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 2022 yılı Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanlarını açıkladı. Gazetecilik ödülü, bu yıl Murat Ağırel’in Yeniçağ Gazetesi’nde kaleme aldığı “Uyuşturucu kıskacında Türkiye” başlıklı yazı dizisine layık görüldü.

TGC, 11 Aralık 1953’te yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında verilen ödülleri bugün açıkladı. Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer radyo programı olmadığına karar verdi.

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ, MURAT AĞIREL'İN "UYUŞTURUCU KISKACINDA TÜRKİYE” BAŞLIKLI YAZI DİZİSİNE VERİLDİ

TGC’nin açıkladığı 46’ncı Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen isimler ve eserleri şöyle:

-Gazetecilik ödülü, Murat Ağırel’in Yeniçağ Gazetesi’nde 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 Mayıs 2022 tarihlerinde kaleme aldığı “Uyuşturucu kıskacında Türkiye” başlıklı yazı dizisi ödüle değer görüldü.

Seçici Kurul ayrıca, Eylem Nazlıer’i Evrensel Gazetesi’nde 16 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan “Yaşadıklarımı dikkate alsalardı Beyza hayatta olabilirdi: Beyza’nın katili, başka bir çocuğu daha istismar etmiş” başlıklı haberi övgüye değer buldu.

-Seçici Kurul, Didem Karakelle Sayın’ı TRT Radyo 1’de 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan “Dünya Mirası: Tryo Antik Kenti” adlı programı nedeniyle övgüye değer gördü.

-Televizyon ödülünde haber dalında; Yeşim Karacaoğlu ve Mehmet Akif Balıkçıoğlu’na ait

-FOX TV’de 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan “Kaş Yaparken Göz Çıkardılar” adlı ortak haber programı nedeniyle ödüle değer görüldü. Seçici Kurul ayrıca, Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ile Mustafa Kemal Kiruk’u Habertürk TV’de 24 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan “İzmir’de “Az Hasarlı Kiralık” adlı ortak haber programı nedeniyle övgüye değer buldu.

-Belgesel dalında; Şükran Pakkan, GAİN Dijital TV’de 19 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “Çek Çek” adlı belgesel programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

-Karikatür dalındaki ödül ise Bülent Çelik’e karikatür sanatına verdiği emekten dolayı ödüle değer gördü.

-Edebiyat dalındaki ödül de Kitap İçin 5” adlı eseriyle Selçuk Altun’a verildi.

-Sosyal bilimler ödülü ise Prof. Dr. Cem Behar’a “Kadîm ile Cedîd Arasında - III. Selim Döneminde Bir Mevlevî Şeyhi: Abdülbâki Nasır Dede’nin Musıki Yazmaları” adlı eseri nedeniyle ödüle layık görüldü.

-Fen bilimleri ödülü de Prof. Dr. Emrah Özensoy’a “Yakın-Alan Nano-Infrared Spektroskopisi ile Katalitik Kükürt Zehirlenmesinin Moleküler Patikalarının Nanometre Ölçeğinde Belirlenmesi” başlıklı çalışmasına verildi.

Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Seda Keskin Avcı-Gökhan Önder Aksu, Öğretim Üyesi İlknur Eruçar Fındıkçı ve Doktor Zeynep Pınar Haşlak’ın “Yapısal Yönlendirmeli Hesaplamalı Tarama Metodunu Kullanarak CO2 Yakalama ve H2 Saflaştırma için Kovalent Organik Yapılı Malzemelerin Keşfinin Hızlandırılması” başlıklı ortak eserini övgüye değer buldu.

-Sağlık bilimleri dalında ise; Arif Engin Çetin “Hücre Büyümesini Ölçmek için Kırılma İndisi Algılama Platformu” başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü.

Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Fatma Alibaz Öner’i “Femoral Ven Duvar Kalınlığı Ölçümü: Behçet Hastalığı için Yeni Bir Tanısal Test” başlıklı çalışması nedeniyle övgüye değer buldu.

-Spor ödülü de Kadın Milli Boks Takımı’na “Dünya Şampiyonu” olması nedeniyle ödül verildi.

TGC KURUCU BAŞKANI SEDAT SİMAVİ KİMDİR?

Öncü çalışmaları ile adını basın tarihine yazdıran Sedat Simavi,1896 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hamdi Simavi Bey, annesi Sultan Abdülhamid sadrazamlarından Saffet Paşa’nın torunu Aliye Hanım’dır. Sedat Simavi, babasının görevli olduğu Samsun'da ilk Fransızca derslerini aldı. Kadıköy Saint-Joseph Fransız Okulu'nda başladığı öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı (1912), Okul sıralarında ilk karikatürleri yayınlanmaya başlandı. 1.Dünya Savaşı patlak verince Hadımköy'deki birliğine katıldı. 1916'da Şeker Bayramı'nın birinci günü "Hande" adındaki haftalık dergiyle yayın hayatına atıldı. 1917'de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına ilk defa konulu bir film çevirdi. “Pençe”, “Casus” ve “Alemdar Vakası” filmleri böyle doğdu. İstanbul’un çeşitli semtlerinde başarı ile oynadı. “Diken” ve “İnci” dergilerini de bu arada yayımlamıştı. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21 Temmuz 1920'de “Dersaadet” ile kavuştu. Gazete, Sevr Antlaşması'nın yarattığı karamsarlığa karşı yapıcı bir ruh aşılıyordu. Onu “Payitaht”, “Güleryüz” izledi. 15 Mart 1933'de yayın hayatına atılan haftalık “Yedigün” ile 18 yıl en çok satan dergiyi çıkarma başarısına sahip oldu. Gazetecilerin dayanışmalarını ve bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulmasında öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralı Şeref Rozeti’ni taşıdı ve ilk başkanı seçildi. Sedat Simavi, 1 Mayıs 1948'de Türkiye'nin en büyük tirajlı gazetesi “Hürriyet” i yayımlamaya başladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı iken üniversitede Gazetecilik Kürsüsü’nün kurulması için de ilk yazılı başvuruyu yaptı. Sedat Simavi, 11 Aralık 1953'te yaşamını yitirdi.

Kaynak ANKA