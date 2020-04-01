DÜNYA
Giriş Tarihi : 01-04-2020 11:56

ABD'de 6,5 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Idaho eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün, eyaletin başkenti Boise'in kuzeydoğusunda dağlık bölge olduğunu duyurdu. 

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği, Nevada ve Montana dahil olmak üzere Idaho'ya komşu 6 eyalette hissedildiği belirtildi.

Yetkililer, yaklaşık 30 saniye süren depremde can ya da mal kaybı olmadığını bildirdi.

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