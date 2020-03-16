DÜNYA
Giriş Tarihi : 16-03-2020 09:21

İran'da ve Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Hemir ilçesinde ve Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da ve Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Tahran/Cakarta

Tahran Üniversitesi Sismoloji merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Hemir ilçesinin Ruyder kasabası olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 01.34’te kaydedildi. Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

Endonezya'da deprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Kodi-Sumba bölgesinin 147 kilometre güneybatısında olan 5,4 büyüklükteki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

 

ETİKETLER: iran endonezya deprem rahran
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