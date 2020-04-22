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ABD Senatosundan Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeye onay

ABD Senatosu, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul etti.