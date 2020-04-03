Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Erdoğan, "Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır." dedi.

Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

"Milletime güveniyorum"

İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezaların tereddütsüz şekilde uygulanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak. Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndürebileceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir. Kampanyanın 3. gününde yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak, milletten ne kadar uzak olduklarını göstermişlerdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğiz." dedi.

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