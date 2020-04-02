Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, federasyon başkanları ile video konferansta görüşerek, liglerin geleceğinden sporcu sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirlere, halk sağlığına kadar birçok konuda uyarı ve önerilerde bulundu.

İstanbul

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Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile video konferans aracılığı ile toplantı düzenledi.

Toplantıda, liglerin geleceği, sporcu sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirler, kulüplerin bu süreçte yaşayacağı finansal sorunlar ve halk sağlığı konuları ele alındı.

Kulüplerin tüm liglerde ve yaş gruplarında bulunan sporcular, teknik adamlar, antrenörler, hakemler ve diğer elemanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) raporunun federasyonlara rapor olarak verilmesini isteyen Kasapoğlu, alınan tedbirleri ve ihtiyaç olan destekleri sordu.

Evde antrenman yapan sporcuların takibi ve kulüplerin bu konuda yaptıkları çalışmaların raporunu da katılımcılara soran Kasapoğlu, idmanlarını evde yapan sporcuların doğru yönlendirilmesi ile ilgili hizmet veremeyen kulüplere bakanlığın interaktif bir platform oluşturabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının bilgilendirmelerinin, kulüplerin iletişim kanalları kullanılarak iletilmesini isteyen Bakan Kasapoğlu, bu konuda federasyonlardan kulüpleri uyarmaları gerektiğine dikkati çekti.

65 yaş üstü eski sporcu, hakem, antrenör ve diğer spor hizmet elemanlarının izolasyon döneminde ihtiyaçları ile ilgili federasyonlar bünyesinde bir yapı oluşturulmasını da isteyen Bakan Kasapoğlu, bu konuda bakanlık olarak destek olabileceklerini kaydederken; "Böyle bir yapı oluşturulmadıysa bize tüm ihtiyaç sahiplerini bildirin, hemen devreye girelim." dedi.

Spor camiasında son yaşananlara bakınca sporculardan çok kulüp yöneticilerinin Kovid-19 ile ilgili kişisel tedbir almadıklarının görüldüğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Maalesef bu konuda yöneticilerin daha dikkatli olması, çevresindekileri ve sporcuları riske atmamaları için bilgilendirmeler yapılmalı." ifadelerini kullandı.

"Önce sporcumuzun sağlığını düşünerek ortak karar verelim"

2021 yılı yaz aylarında müthiş bir spor takvimi yaşanacağına işaret eden Kasapoğlu, futbolda Avrupa Futbol Şampiyonası, basketbolda olimpiyat elemeleri, daha sonra da Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın yapılacağını hatırlattı. Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım hocalarının milli takımların hedefleri doğrultusunda teknik olarak liglerin ne zaman başlayıp, bitmesi gerektiği ile ilgili görüşlerini gündeme getirdi.

Kasapoğlu, yerel liglerin bu sezon ve gelecek sezon takvimlerinin, UEFA, FIFA, FIBA, FIVB ya da Euroleague gibi organizasyonlar ile koordineli şekilde yapılması gerektiğini ifade ederek, bu süreçte çatı konfederasyon ve organizasyonların alternatifli takvimleri ve stratejilerinin neler olduğunu sordu. Bakan Kasapoğlu, "En son Euroleague örneğinde gördük, organizasyonlar, kâr amacını önceliklendirdikleri için, sporcu sağlığı konusunda bizim kadar hassas olamayabiliyor. Mesela Covid-19 İtalya'yı, İspanya'yı, Fransa'yı sarmışken bile maçları son ana kadar oynattılar. Ne kulüplerimizden ne de federasyonumuzdan Euroleague yönetimine ligin tatili ya da seyircisiz oynanması gerektiğine dair bir resmi talep de iletilmedi." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, voleybol veya futbolda da benzer durumun söz konusu olduğunu belirterek, "O yüzden bu çatı federasyonları, organizasyonlar ile koordineli olalım ama her kararlarını sorgulayıp önce kendi sporcumuzun sağlığını düşünerek ortak karar verelim." dedi.

"Herkes ayağını yorganına göre uzatacak"

Kulüplerin malum finansal sorunlarına bir de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ürettiği sorunlar göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Kısa, orta ve uzun vadeli stratejimiz olmalı ki; hem mevcut finansal sorunları hem de salgın sonrası sıkıntıları bertaraf edebilelim. Bu hepimizin sorumluluğudur. Kaynaklarımızı çok dikkatli ve de tutumlu kullanmalıyız. Transfer, maaş, bonservis bedellerini çok aşağıya çekmek gibi hamleler başta olmak üzere sınırsız olmayan kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu dönem sporda da artık savurganlığın, üretmeden tüketmenin, ihracat yerine ithalatın önceliklendirileceği bir dönem değil. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak."

Finansal Fair-Play'in serbest bırakılması ve UEFA'nın kulüplere maddi desteklerinin dış faktörler olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bunları değerlendirelim elbette ama biz içeride israfa müsamaha göstermeyeceğiz. Bu çerçevede tüm kulüpler bir planlama ve stratejide uzlaşıp, vakit kaybetmeden önümüzdeki sürece iyi hazırlanmalı." diye konuştu.

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