EKONOMİ
Giriş Tarihi : 20-02-2020 17:00

43 yıllık moda devi Satıldı.

43 yıllık moda devi Victoria's Secret 1.1 milyar dolara satıldı. Şirketin 80 bine yakın personeli bulunuyor.

43 yıllık moda devi Satıldı.

L Brands iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın hakim hisselerini yatırım firması Sycamore Partners'a 1.1 milyar dolar değerleme ile satıyor.

Şirketin bu satışı Bath & Body Works isimli diğer markasına yoğunlaşmak için yapacağı düşünülüyor. 

L Brands'ten yapılan açıklamada uzun süredir şirketin CEO'su olarak görev yapan Leslie Wexner'ın da bu işlem tamamlandıktan sonra görevini bırakacağı ve onursal başkan olacağı açıklanmıştı.

Ohio merkezli The Columbus firması Sycamore Partners'in Victoria's Secret'ın %55'ine sahip olacağını ve şirketi ortaklık şirketi statüsüne geçireceğini söyledi. L Brands bu ortaklıkta %45 hisse sahibi olacak.

ETİKETLER: moda victoria's Secret dolar hisse l brands
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA