Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er ve Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir için Tekirdağ'da düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak, şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara’nın evine taziye ziyaretinde bulunacak.

3- CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplanacak.

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İdlib şehidi Uzman Çavuş Ahmet Alpaslan'ın İzmir'deki cenaze törenine katılacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da, ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşmasının imza törenine katılacak ve ikili temaslarda bulunacak.

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

8- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- Şehitlerimizi uğurluyoruz

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Hatay'da düzenlenecek törenlerine iştirak edecek.

- Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenazesi, Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

10- İdlib'de 33 askerin şehit edildiği rejim unsurlarının hava saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

12- Van'ın Başkale ilçesi ile Elazığ'daki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.

13- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- Süper Lig'de 24. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

15- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor-Teksüt Bandırma müsabakalarıyla başlayacak.

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