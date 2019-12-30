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Giriş Tarihi : 30-12-2019 19:34

Ankara'da yılbaşında 23 bin 414 kolluk gücü görev yapacak

Ankara Valiliğinden, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmeleri için başkentte 17 bin 869 polis, 5 bin 545 de jandarma olmak üzere 23 bin 414 kolluk gücünün görev yapacağını bildirildi.

Ankara'da yılbaşında 23 bin 414 kolluk gücü görev yapacak

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde, işletmelerin aldığı güvenlik tedbirlerine ilave olarak risk durumuna göre polis ve jandarma tarafından da tedbir alınacak.

Bu kapsamda, Bahçelievler Aşkabat Caddesi ve Bestekar Caddesi, etkinlikler sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Güvenpark havuz çevresi, 54'üncü Cadde, Tunalı Hilmi, Tunus ve Filistin caddeleri de ihtiyaç duyulması halinde trafiğe kapatılabilecek.

Trafik denetimlerine ağırlık verilirken havaalanı, garlar, metro, Ankara Şehirlerarası Terminali'nde de (AŞTİ) güvenlik birimleri yaya ve motorlu devriyelerle görev yapacak.

Acil müdahale ekipleri hazır tutulacak

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü, devlet hastaneleri acil servisleri, nöbetçi eczaneler ile haberleşme ve elektrik hizmeti veren birimler yeterli ekip ve teçhizat bulundurarak acil müdahaleye hazır olacak.

"112 Acil", "155 Polis İmdat" ve "156 Jandarma İmdat" hatlarında görevli personel sayısı artırılacak, merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde de kaymakamlıklarca risk durumuna göre değerlendirmeler yapılarak eğlence bölgelerinde gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak.

Vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmeleri için 17 bin 869 polis, 5 bin 545 de jandarma olmak üzere 23 bin 414 kolluk gücü sahada olacak.

Yoğunlaştırılmış arama ve yol kontrol faaliyeti ile alınan tedbirler 2 Ocak 2019 Perşembe günü saat 08.00'e kadar aksamadan uygulanacak.

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ETİKETLER: ankara valiliği polis güvenlik
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