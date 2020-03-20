SAĞLIK
Giriş Tarihi : 20-03-2020 11:06

Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara 'eNabız'dan ulaşabilecek

Sağlık Bakanlığından, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir." açıklaması yapıldı.

Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara 'eNabız'dan ulaşabilecek

Ankara

 

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Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi. 

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

 

 

ETİKETLER: e-nabız korona
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