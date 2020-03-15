SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-03-2020 21:13

Yunanistan'dan feribotla Bodrum'a getirilen yolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özel seferle Yunanistan'ın İstanköy Adası'ndan getirilen 15 yolcu, Bodrum Gümrük Kapısı'nda sağlık kontrolünden geçirildi.

Yunanistan'dan feribotla Bodrum'a getirilen yolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Muğla

 

#İnteraktif ‪- Bir bakışta koronavirüs salgınıKoronavirüs yayılma haritası

Bodrum Gümrük Kapısı'nda emniyet birimleri ve sağlık ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel seferle Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'ndan "Fahri Kaptan 3" isimli feribotla ilçeye getirilen yolcular, termal kameralarla kontrol edilip gerekli tedbirler alındıktan sonra gümrükten çıkış yaptı.

 

Bodrum Feribot İşletmeleri Genel Müdürü Metin Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, haftanın beş günü Yunanistan'a sefer düzenlediklerini söyledi.

Ulaşım konusunda resmi olarak kısıtlama olmadığını ancak tedbir amacıyla inisiyatif kullanıp cumartesiden itibaren seferleri durdurma kararı aldıklarını ifade eden Önder, "Ülke menfaatleri açısından seferleri durdurma kararını kendimiz almıştık. Hem karşıdan gelmiş hem de buradan gitmiş vatandaşları mağdur etmemek adına gerekli yetkili mercilerle irtibata geçerek özel sefer yaptık." diye konuştu.

Önder, sabah seferinde 35 yolcuyu İstanköy'e bıraktıklarını, karşıdan da daha önce götürdükleri çoğunluğu Türk, Yunan ve Kolombiya uyruklu 15 kişiyi ilçeye getirdiklerini ifade etti.

ETİKETLER: korona virüs
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