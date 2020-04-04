SAĞLIK
Giriş Tarihi : 04-04-2020 10:40

Araç giriş çıkış yasağı başladı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında büyükşehirler ve Zonguldak'ta araç giriş çıkışı yasağı başladı.

Araç giriş çıkış yasağı başladı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 ile mücadelede açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibarıyla 15 gün süreyle durduruldu.

                    

ETİKETLER: korona virüs
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