SAĞLIK
Giriş Tarihi : 09-03-2020 17:00

'Türkiye'de tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

'Türkiye'de tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor'

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

#Canlı: Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulunuyor https://t.co/SzUnMM1SMS

— AA Canlı (@AACanli) March 9, 2020

Koronavirüs salgınının küresel bir sorun olduğunu belirten Koca, "Mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

"Avrupa'daki vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasın"

"Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır." diyen Bakan Koca, devam etti:

"Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkacaklarsa maske kullanarak çıkmaları, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda ise sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum." 

"Koronavirüs konusunda başka ülkelere yardım edebilecek konumdayız"

Türkiye'nin koronavirüs konusunda başka ülkelerden alabileceği bir yardım olmadığını belirten Koca, "Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde."

"Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok"

Vatandaşların endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum olmadığının altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Devlet organizasyonlarımızın tamamı, bakanlığımız, yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yapıyor." 

 

ETİKETLER: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜS KOVİD-19
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2552
  • 2Trabzonspor2449
  • 3Galatasaray2549
  • 4Sivasspor2549
  • 5Beşiktaş2543
  • 6Alanyaspor2540
  • 7Fenerbahçe2540
  • 8Göztepe2434
  • 9Gaziantep FK2532
  • 10Denizlispor2528
  • 11Gençlerbirliği2528
  • 12Antalyaspor2527
  • 13Yeni Malatyaspor2425
  • 14Çaykur Rizespor2425
  • 15Konyaspor2523
  • 16Kasımpaşa2523
  • 17MKE Ankaragücü2520
  • 18Kayserispor2519
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA