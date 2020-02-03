Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanında yarın Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
4 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Medical Park
5 Şubat Çarşamba:
14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe: Kırklareli Atatürk
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Bahçeşehir Okulları
6 Şubat Perşembe:
20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Antalya