SAĞLIK
Giriş Tarihi : 04-01-2021 19:50

4 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

4 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı Fahrettin Koca virüs kovid-19
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PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Beşiktaş1531
  • 2Alanyaspor1630
  • 3Galatasaray1530
  • 4Fenerbahçe1529
  • 5Gaziantep FK1528
  • 6Hatayspor1527
  • 7Trabzonspor1623
  • 8Fatih Karagümrük1521
  • 9Yeni Malatyaspor1520
  • 10Çaykur Rizespor1520
  • 11Göztepe1519
  • 12Konyaspor1519
  • 13Kasımpaşa1619
  • 14Sivasspor1518
  • 15Antalyaspor1618
  • 16Başakşehir FK1516
  • 17Gençlerbirliği1516
  • 18MKE Ankaragücü1515
  • 19Denizlispor1513
  • 20BB Erzurumspor1613
  • 21Kayserispor1510
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