Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 47 bini aştı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 647 artarak 47 bin 334'e ulaştı.

Brüksel

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Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 123 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 65 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 27 azalarak 876 olduğu vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 647 artarak 47 bin 334'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 134 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 7 bin 331'e yükseldi. Bunların yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Kreşler 4 Mayıs'ta açılıyor

Okulların kapatılmasından bu yana sadece sağlık personelinin çocuklarına hizmet veren kreşlerin ise 4 Mayıs'ta tüm öğrencilere açılması kararlaştırıldı.

Diğer taraftan kademeli olarak 18 Mayıs'ta okulların açılması planı ülke genelinde eleştirilere de yol açtı. Bazı milletvekilleri vaka sayısına göre okullarda öğrenci sayısının artırılması planına tepki göstererek, "okulların laboratuvar" olmadığını ifade etti.

Birçok okulun gerekli hijyen koşullarını sağlama imkanı olmadığına işaret edildi.

Belçikalılara "patates yiyin" çağrısı

Belçika'nın patates ticareti ve endüstrisi sendikası Belgapom, ihracat kısıtlamaları ve restoranların kapanması nedeniyle patates stoklarında fazlalık bulunduğunu duyurdu.

Patateslerin fiyatlarının da düşmesiyle, vatandaşlara daha fazla patates tüketmeleri çağrısı yapıldı.