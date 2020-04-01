Almanya'da Kovid-19 önlemleri 19 Nisan'a kadar uzatıldı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında 22 Mart'ta alınan önlemler, 19 Nisan'a kadar uzatıldı.

Berlin

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda, Kovid-19 önlemlerini ele aldı.

Toplantı sonrası telefonla basın açıklaması yapan Merkel, Kovid-19'un yayılmasına karşı sosyal temasın 19 Nisan'a kadar kısıtlanması konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi.

Merkel, gelecek hafta Paskalya Bayramı'nın kutlanacağını hatırlatarak ''Pandemi, bayram tanımaz'' ifadesini kullandı.

Vatandaşlara, "Paskalya döneminde seyahat etmemeleri" uyarısını yapan Merkel, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi tartışmalarına da değindi.

Merkel, ''Önlemleri gevşetmeyi düşünmek için henüz çok erken.'' diyerek tedbirlerin Paskalya sonrası tekrar ele alınacağını kaydetti.

Başbakan Merkel, kurallara uyan ve özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

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