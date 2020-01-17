EKONOMİ
Giriş Tarihi : 17-01-2020 12:22

Batı Akdeniz'in ihracat şampiyonu 'domates' oldu

Geçen yıl yaklaşık 500 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, yurt dışına en fazla domates gönderdi.

Batı Akdeniz'in ihracat şampiyonu 'domates' oldu

Antalya

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ergin Civan, AA muhabirine, Antalya, Isparta ve Burdur bölgesinden 2019'da 164 ülkeye 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini söyledi. Bir önceki yıla göre yüzde 2,14'lük bir artış olduğunu belirten Civan, ihracatın büyük bir bölümünü 500 milyon dolarlık ihracatla yaş meyve ve sebze sektörünün oluşturduğunu bildirdi.

Bölgenin en önemli ihracat kaleminin yaş sebze ve meyve sektörü olduğuna değinen Civan, "Bu sektörde de en fazla ihracat kalemimiz domates. Geçen yıl 117 milyon dolarlık domates ihracatı yaptık. Örtü altı domates üretiminde Antalya, lider kent. Tarımsal üretimde de Türkiye'nin bir numaralı şehri. Antalya için turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti diyebiliriz." dedi.

Domateste en önemli pazarın Rusya olduğunu anlatan Civan, Avrupa'da da hemen hemen her ülkeye ve Orta Doğu'ya domates gönderdiklerini dile getirdi. Civan, kokteyl, büyük, küçük, klasik, pembe renkte gibi çok fazla çeşitte ve farklı ebatlarda domates üretildiğini, tüketicinin talebine göre de çeşitlendirmenin sürdüğünü ifade etti.

Bölgedeki üreticinin, pazarın isteğine göre üretim şekli oluşturduğunu vurgulayan Civan, "Artık çiftçilerimiz tek düzen üretim yapmıyor. Tüketici ne istiyor, bunu araştırıyor. Her ülkedeki talebi değerlendiriyor ve oraya özel ürünler üretmeye çalışıyor. Bu da ciddi bir katma değer sağlıyor çünkü ürünün fiyatı da ona göre artıyor. Tedarik zincirinde tohum firmasından müşteriye ulaşıncaya kadar koordineli bir çalışma gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Domatesin rakibi biber

Son yıllarda biberde de önemli bir ihracat miktarına ulaştıklarına işaret eden Civan, geçen yıl biber ihracatının 90 milyon doları geçtiğini bildirdi.

Civan, bir önceki yıla göre yüzde 10 artış yaşandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Biberde de farklı türlerde üretim yapıyoruz. Balkanlara, Almanya'ya, Rusya'ya sattığımız ürünler farklı. Domatese göre biber ihracatında ciddi bir artış var. Bu üründe de Antalya'da ihracatını artırıp Türkiye'de söz sahibi olacak potansiyele sahip. Biberde de talebe göre üretim yapıyoruz. Artık tarım son derece bilimsel yöntemlerle yapılmakta."

 

ETİKETLER: batı akdeniz ihracat domates batı akdeniz ihracatçılar birliği
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA