Sağlık Bakanlığı, "Son 24 saatte 3122 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 109 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 104 bin 912, can kaybı 2600 oldu." açıklamasında bulundu.

Ankara

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