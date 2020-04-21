İngiltere'den getirilen 333 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi

İngiltere'den getirilen 333 kişi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kırıkkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kırıkkale

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