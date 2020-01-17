GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-01-2020 09:32

Güngören'de doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı

İstanbul Güngören'de bir binanın ikinci katında meydana gelen doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Güngören'de doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul Güngören'de, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katındaki patlamada, aynı katta ve çevredeki birçok iş yerinde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlamada yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen kişinin evde tek başına kaldığı, ailesinin ise bir üst kattaki akrabasında kaldığı belirtildi.

Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan cadde ve olay yerindeki incelemelerin ardından, belediyenin temizlik çalışanları etrafa dağılan beton ve cam parçalarını toplayarak temizlik yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde ve tramvay yolu tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan, patlamanın şiddetiyle çevredeki birçok aracın camı kırıldı, olayın meydana geldiği dairenin dış kısmındaki duvar ve balkonu yıkıldı.

Patlamayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

 

ETİKETLER: istanbul güngören  doğal gaz doğal gaz patlaması
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