Ege'nin yeni serbest bölgesi 'ihracat merkezi' olacak

İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi için yürütülen kamulaştırma işlemleri tamamlandı

İzmir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi için yürütülen kamulaştırma işlemleri tamamlandı.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (ESBAŞ) tarafından proje çalışmaları sürdürülen Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Bergama ilçesi Aşağıkırıklar mevkisinde 2,5 milyon metrekare alanda kurulacak.

Bölge için ön protokol ve kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Batı Anadolu Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi (BASBAŞ) adıyla başvurusu yapılan bölgeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı onayının ardından altyapı çalışmaları başlayacak.

Çalışmaların en geç 2022 yılı başında tamamlanarak bölgenin yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor.

Dolaylı olarak 120 bin kişiye istihdam sağlayacak

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyle bölge halkının heyecanlandığını söyledi.

Projenin Bergama, Kınık ve Dikili'de yaşayan insanlar için çok önemli olduğunu belirten Güler, "Çünkü bu projeler iş ve aş projesi. Yeni bir iş alanı açılacağını, büyük bir iş imkanı sağlanacağını bildikleri için muhtarından köylüsüne, belediye başkanından kaymakamına herkes projenin bir an önce devreye alınması için heyecanla bekliyor." dedi.

Bölgenin ESBAŞ büyüklüğünde olacağını dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"ESBAŞ'taki gibi yüksek teknolojiye sahip, katma değeri yüksek ürünler üreten, üretime dayalı, ihracat yapabilecek bir serbest bölge kuracağız. Bugün ESBAŞ'ta geldiğimiz nokta BASBAŞ'ın başlangıcı olacak. Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki yaklaşık 20 bin civarında çalışana iş kapısı olacak. İhracata dayalı olduğu için yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yıllık bir ihracata sahip olacak."

Bölgeye yatırımcıların ilgi göstereceğine inandıklarını söyleyen Güler, bölgenin lojistik bakımdan çok avantajlı olduğunu, buradaki firmaların hem deniz hem kara yoluyla ürünlerini yurt dışına gönderebileceklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdogan'ın projenin bir an evvel hayata geçirilmesi için talimat verdiğini belirten Güler, "Cumhurbaşkanımızın imzasına çıkacak bir rapor var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız tarafından bu işin takip edildiğini biliyoruz. Kendisine bilgi verdik. Detaylarıyla ilgilendi ve gerekli talimatları verdi. Cumhurbaşkanımızın imzasından sonra bölgenin altyapı çalışmalarına başlanacak. Serbest bölgedeki ilk tesis yatırımlarının 2022'nin başında yapılmasını planlıyoruz."

Projenin bölgesel kalkınmayı da destekleyeceğine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Bugün ESBAŞ'a hizmet veren kendi çalışanı dışında 100 bin kişiden bahsediyoruz. 100 bin kişi ESBAŞ dışında çalışarak buradaki şirketelere hizmet ve ürün temin ediyor. Bunun BASBAŞ'ta da aynı olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 15 yıl öncesinin Gaziemiri ile bugünkünün arasında çok fark var. Aynı gelişme Bergama ve Kınık'ta da olacak. Orada 100 bin kişilik ilave insana iş ve aş demek bu."