Putin: Rusya’da Kovid-19 bulaşan sayısı artıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, başta başkent Moskova olmak üzere ülkede yeni tip koronavirüs salgınının hala devam ettiğini ve zirve noktasına ulaşılmadığını bildirdi.
Moskova
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