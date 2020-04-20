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Putin: Rusya’da Kovid-19 bulaşan sayısı artıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, başta başkent Moskova olmak üzere ülkede yeni tip koronavirüs salgınının hala devam ettiğini ve zirve noktasına ulaşılmadığını bildirdi.