SAĞLIK
Giriş Tarihi : 06-04-2020 13:15

Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 20 bini aştı

Belçika'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saate 1123 artarak 20 bin 814'e ulaşırken, ölü sayısı da 185 artarak 1632 oldu.

Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 20 bini aştı

Brüksel

 

 

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Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının son 24 saatte 420 kişi artarak 6 bin 155'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki toplam hasta sayısının ilk kez 4 azalarak, 1257'ye düştüğü ifade edildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1123 artarak 20 bin 814'e çıktığı belirtilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 185 artışla 1632'ye ulaştığı bildirildi.

"Önümüzde uzun bir yeniden inşa süreci bulunuyor"

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Kovid-19'un sosyo-ekonomik sonuçlarının "küçük" olmayacağını belirterek, "Durum normale döndükten çok sonra bile sonuçları hissedeceğiz." dedi.

Normal hayata geçiş için hazırlık yapılması gerektiğini kaydeden Wilmes, "Normale dönüşümüz kademeli olacak. Önümüzde uzun bir yeniden inşa süreci bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Wilmes, önümüzdeki zamanın Kovid-19 "öncesi" ve "sonrası" olarak ikiye ayrılacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Bu zorluklardan güçlenerek çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

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ETİKETLER: korona virüs
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