SİYASET
Giriş Tarihi : 23-12-2019 12:32

Dışişleri Bakanlığı heyeti Rusya'da Suriye ve Libya'yı görüşecek

Dışişleri Bakanlığından bir heyet, Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye ve Libya konusunda temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı heyeti Rusya'da Suriye ve Libya'yı görüşecek
Ankara Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet dün Rusya'ya gitti.  Rusya'nın İdlib'e saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti Heyetin bugün Rus yetkililerle başta Suriye ve Libya konularını ele alması öngörülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretle ilgili hazırlıkların da görüşülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya nezdinde İdlib'deki saldırıların son bulması için gereken her türlü çabayı gösterdiğini belirterek, "Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.  
ETİKETLER:
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 34 16
  • 2 İstanbul Başakşehir 30 16
  • 3 Trabzonspor 29 16
  • 4 Fenerbahçe 28 16
  • 5 Beşiktaş 27 16
  • 6 Alanyaspor 26 16
  • 7 Galatasaray 24 16
  • 8 Yeni Malatyaspor 23 16
  • 9 Göztepe 23 16
  • 10 Gaziantep FK 23 16
  • 11 Denizlispor 21 16
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 18 16
  • 14 Kasımpaşa 15 16
  • 15 Konyaspor 15 16
  • 16 Antalyaspor 14 16
  • 17 MKE Ankaragücü 11 16
  • 18 Kayserispor 10 16
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA