GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-01-2020 05:00

İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek

Meclis toplantısında, cemevlerine bazı hizmetlerin ücretsiz verilmesi oy birliğiyle kabul edilirken, CHP ve İYİ Parti'nin cemevlerine ibadethane statüsü verilmesini içeren aykırı önergesi reddedildi. -

İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerini belediye bütçesinden karşılayacak.

İBB Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında geçen pazartesi günü CHP ve İYİ Parti'nin, teklifi ile komisyona sevk edilen cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerinin İBB tarafından karşılanması ve cemevlerine ibadethane statüsü tanınması konusu ele alındı.

Hukuk-Sosyal Hizmetler-Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon-Halkla İlişkiler Komisyonlarından gelen raporda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da bulunan cemevlerinin talep etmesi halinde temizlik ve benzeri hizmetlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanması komisyonlarımızca uygun görüldü. Teklifte belirtilen cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi hususu belediye meclisinin görev ve yetki alanında olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varılmıştır."

Aykırı önerge reddedildi

CHP ve İYİ Parti komisyon kararına karşı aykırı önerge vererek, cemevlerinin ibadethane statüsüne alınmasını talep etti.

AK Parti adına konuşan Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve MHP Grup Sözcüsü Volkan Yılmaz, komisyon kararını savunarak "ibadethane statüsü"nün TBMM'nin görev ve yetki alanında olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AİHM, Danıştay ve Yargıtay'ın cemevleriyle ilgili kararlarını hatırlatarak, İBB'nin bu konuda öncü adımı atarak cemevlerinin ibadethane statüsünde kabul edilmesini istedi.

Yapılan tartışmalar sonrası geçilen oylamada CHP ve İYİ Parti'nin aykırı önergesi oy çokluğu ile reddedildi.

Madde komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

ETİKETLER: CHP Cemevleri
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Son 3 ay içerisinde ilginizi çektiği için okuduğunuz kitap oldu mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA