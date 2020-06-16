SAĞLIK
Giriş Tarihi : 16-06-2020 09:14

39 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

39 İLDE SOKAĞA MASKESİZ ÇIKMAK YASAKLANDI

39 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

 

        Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa'da  Salgın nedeniyle  maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştır.

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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