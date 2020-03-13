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Giriş Tarihi : 13-03-2020 12:08

'Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı." dedi. biyometrik, sağlık, kimlik

'Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı'

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı." dedi.

 

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