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'Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı." dedi. biyometrik, sağlık, kimlik